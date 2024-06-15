İsrail ordusu doğruladı: Refah'taki patlamada çok sayıda İsrail askeri öldü

İsrail medyası, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini yazdı.

Medyadaki iddia, daha sonra İsrail ordusu tarafından da doğruladı.

İsrail ordusunun açıklamasına göre patlamada 8 İsrail askeri öldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.