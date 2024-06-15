UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev: EURO 2024'te düdük çalacağı ilk maç açıklandı

EURO 2024'te Türkiye'yi temsil eden tek hakem olan Halil Umut Meler'in, dev turnuvada düdük çalacağı ilk maç açıklandı.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev: EURO 2024'te düdük çalacağı ilk maç açıklandı

Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayla görkemli bir açılış yapan EURO 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Hakem olarak Türkiye'yi EURO 2024'te temsil eden Halil Umut Meler'in yöneteceği maç açıklandı.

BELÇİKA-SLOVAKYA MAÇINI YÖNETECEK

Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'ndaki Belçika-Slovakya maçında düdük çalacak. Belçika-Slovakya karşılaşması 17 Haziran Pazartesi saat 19.00'da oynanacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak. Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

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Halil Umut Meler Euro 2024 Belçika Slovakya Futbol
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