İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltına alınmak istemeyen kadın, 4. kattan atlamaya çalıştı

Güngören'de IŞİD terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonunda gözaltına alınmamak için balkondan atlamaya çalışan kadın, polis tarafından kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Müczadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de IŞİD terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.

Adrese düzenlenen operasyonda bir kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı. Balkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı.

Yaşanan anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA