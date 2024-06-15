Harç pulunu toplu alıp yıl boyu kullanabilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu ile ilgili açıklama yayımladı. Yurt dışı çıkış harcının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 150 TL'den 1000 ila 1750 TL arasında yeniden belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

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Harç pulunu toplu alıp yıl boyu kullanabilir miyiz?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı.

Binlerce yurttaş ise fahiş zam gelmeden öncesi harç pulunu toplu şekilde alıp yıl boyu kullanıp kullanamayacağını merak ederek, konuyla ilgili araştırmaya koyuldu.

Artan merak üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi:

"Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir"

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Harç Hazine ve Maliye Bakanlığı
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