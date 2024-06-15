Sağlık Bakanı Koca'dan "kurban eti" uyarısı: Herkesin yaptığı o hatayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban bayramı öncesi, bayramda kesilecek olan "kurban etlerinin" nasıl tüketilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Kurban etini bir gün dinlendirmenin önemine dikkat çeken Koca, etin yanında sebze, salata, yoğurt gibi ürünlerin de tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan "kurban eti" uyarısı: Herkesin yaptığı o hatayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."

Kaynak: AA

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