Ünlü ekonomistler, güneş kremlerinin fiyatına isyan etti: 'Hanımla baktık, alamadık'

Enflasyonun yol açtığı pahalılık hemen her türlü ürün grubunda fahiş fiyat artışlarına neden oluyor. Yaz aylarında güneşten korunmak için tavsiye edilen güneş kremlerinin uçuk fiyatları tartışma konusu oldu.

Tanınmış ekonomistler Ege Cansen ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Bloomberg HT'de katıldıkları programda güneş kremi fiyatlarından şikayet etti.

'HANIMLA BAKTIK ALAMADIK, 900 LİRA'

Ege Cansen'in programda "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira" demesi üzerine söz alan Asaf Savaş Akat ise "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Almadım" diye konuştu.

Sunucunun "Yanıp yoğurt süreceksiniz artık" sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.