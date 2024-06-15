Erdoğan’dan dikkat çeken faiz açıklaması: Adımlar atacağız

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son bir yılda yüzde 39'dan yüzde 75'e yükselen resmi enflasyonla ilgili "Enflasyonla ilgili uygulanan politikalarda hedefe doğru yaklaşıldığı görülüyor. Tam olarak rahatlama için hedef nedir" sorusuna yanıtında Erdoğan, "Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek" dedi.

FAİZ MESAJI

Erdoğan, yanıtın devamında ise uzun süre sonra ilk kez faizlerle ilgili konuştu ve kafa karıştıran ifadeler kullandı.

"Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki "Faiz sebep enflasyon netice" tezini hatırlatan çıkışla "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmek için faizleri martta yüzde 50'ye yükselten Merkez Bankası'nın (TCMB) manşet enflasyonun yıl son çeyreğinde gerilemesiyle birlikte faiz indirimlerine başlayabileceği tahminleri yapılıyor.

"Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor. Cari işlemler açığı önemli ölçüde azaldı. Mayıs itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doları aştı. İthalatımızdaki düşüş aynı şekilde sürüyor" diyen Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 146,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktığına işaret ederek, "Rezervlerdeki artış devam edecek" dedi.

"Hayat pahalılığını tetikleyen sebeplerden olan fahiş fiyat artışları ve fırsatçılıkla mücadelemizden de taviz vermiyoruz" diyen Erdoğan, "Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.