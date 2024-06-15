Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için o ülkeyi seçti

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik son dönemde yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.

EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük ses getirdi.

BALAYI İÇİN ORAYI SEÇTİLER

Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar verdi. Yola çıkmak için hazırlık yapan çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti.

Evlendikten sonra eşi Reshad Strik ile birlikte yardım faaliyetlerine devam edecek olan Özçelik'in bu hareketi sosyal medyada takdir gördü. Ünlü isim kocası ile Tanzanya'dan ilk paylaşımı da yaptı.