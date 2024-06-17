Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken 'metro' yolculuğu: Takipçileri ikiye bölündü

Ünlü influencer Şeyma Subaşı, son Instagram paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyayı karıştırdı. Subaşı, ünlü bir giyim markası için İstanbul Metrosu'nda iddialı pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti.

Gece yarısı metroda gerçekleşen bu sıra dışı çekim, Subaşı'nın takipçileri tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Bazı takipçileri Subaşı'nın cesur pozlarını beğenirken, bazı takipçileri ise bu tür bir çekimin metroda yapılmasını uygunsuz buldu.

'METRODA POZ VERMEK NE ALAKA?'

Subaşı'na gelen bazı yorumlar;

"Çok güzel olmuş, Şeyma her zamanki gibi cesur ve özgün."

"Metroda poz vermek ne alaka? Biraz abartılı olmamış mı?"

"Kamusal alanda böyle pozlar vermek bence doğru değil."

"Şeyma Subaşı her zaman trendleri takip ediyor, bence çok güzel bir çekim olmuş."