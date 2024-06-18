Dua Lipa, İsrail'in soykırımına tepki gösterdi: Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı Dua Lipa, dünyanın gözü önünde İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma tepki gösterdi.

Kosovalı-Arnavut bir anne-babanın çocuğu olarak Londra'da doğan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Dua Lipa, "Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez. Tüm dünya İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor. Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin" dedi.

28 yaşındaki başarılı şarkıcı, #AllEyesonRafah" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocukların diri diri yakılmasına hiçbir gerekçe gösterilemez. Dünya, İsrail'in soykırımını durdurmak için harekete geçiyor" demiş ve Gazze için kalıcı bir ateşkes talep etmişti.

Radio Times’a konuşan Dua Lipa, ayrıca şunları söyledi:

"Politik konular hakkında konuştuğumda, kendimi iki, üç kez kontrol ediyorum: 'Tamam, bu benden çok daha büyük bir şeyle ilgili ve gerekli ve bunu yayınlamamın tek nedeni bu'. Bunu yaparken tek tesellim bu oluyor. Her zaman bir tepkiyle ve diğer insanların görüşleriyle karşılaşacak, bu yüzden bu büyük bir karar. Bunu dengeliyorum, çünkü nihayetinde bunun daha büyük bir iyilik için olduğunu hissediyorum, bu yüzden bu darbeyi almaya hazırım."

Britanya seçimlerinde İşçi Partisi'ni desteklemeye devam edeceğini ve önümüzdeki oylamada sandık başına gideceğini söyleyen Lipa, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim için, son üç ya da dört yıldır, belirli bir siyasi parti liderinin arkasında durmanın muhtemelen gitmek istediğim yol olmadığına karar verdim. Her zaman İşçi Partisi'ni destekledim, dolayısıyla her zaman orada duracağım, ancak kamuoyu önünde herhangi birinin lehinde ya da aleyhinde olacağımı sanmıyorum... çünkü politikacıların genel olarak sizi hayal kırıklığına uğratmasının bir yolu var."

Kaynak: Gerçek Gündem