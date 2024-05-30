Dua Lipa'dan Filistin'e destek: 'İsrail'e soykırımcı dedi

Dünyaca Arnavut kökenli ünlü şarkıcı Dua Lipa, 88 milyonu aşan Instagram takipçisine Gazze halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

İlgili platformun hikaye bölümünde "#AllEyesonRafah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 28 yaşındaki sanatçı "Çocukların diri diri yakılmasına hiçbir gerekçe gösterilemez. Dünya, İsrail'in soykırımını durdurmak için harekete geçiyor" dedi ve Gazze için kalıcı bir ateşkes talep etti.

Yaz boyunca Glastonbury gibi birçok festivalde sahne alacak olan şarkıcının Filistin’e olan desteği büyük beğeni topladı.

Güzel şarkıcı dışında Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters uzun zamandır Gazze'ye dikkat çekmeye çalışıyor. The Weeknd, Gazze halkına milyonlarca dolar bağış yaparken, ABD'li rapçi Macklemore da şarkılarıyla katliamlara karşı tepkisini göstermişti.

Genel olarak sanat dünyasının Gazze’deki katliama karşı sessizliği eleştiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem