İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı: Gözaltı sayısı 8 bin 950'ye çıktı

İsrail ordusu, işgal ettiği Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. Batı Şeria’da 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 950’ye yükseldi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı: Gözaltı sayısı 8 bin 950'ye çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kenti le Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 950'ye çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: Çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldıİsrail, Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: Çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Batı Şeria Filistin Gazze
"Kokuyorsunuz" denilerek uçaktan indirilen üç siyahi, Amerikan Hava Yolları'na dava açtı ABD'de üç siyahi 'koktukları' gerekçesiyle uçaktan indirildi
Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
İran Reisi'nin ölümü sonrası 28 Haziran'da seçime gidiyor! Aday kayıt süreci başladı İran'da cumhurbaşkanı aday kayıt süreci başladı
ÇOK OKUNANLAR
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 7.5'lik deprem uyarısı
İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi İstanbul'un altında gizemli keşif