İran Reisi'nin ölümü sonrası 28 Haziran'da seçime gidiyor! Aday kayıt süreci başladı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından seçime gidiliyor. Ülkede 28 Haziran’da düzenlenecek 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday kayıt süreci yerel saatle 08.00’de başladı. Adayların başvuru işlemleri 3 Haziran saat 18.00’de sona erecek. İçişleri Bakanlığı'nın seçimlere ilişkin yayınladığı bildiride, başvuru sürecinin ardından adayların değerlendirilmesinin 4 Haziran’da başlayıp 10 Haziran’da son bulacağı, 11 Haziran’da ise yeterlilikleri kabul edilen adayların isimlerinin açıklanacağı ifade edildi. Adayların seçim kampanyası çalışmalarını 12-27 Haziran arasında gerçekleştireceği belirtildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi başvuruların başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu hassas durum ve yaşadığı büyük kayba rağmen devrim liderinin rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminin yönlendirmesiyle bu hassas durum aşıldı, ülke işlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı. İslami Şura Meclisi seçimlerinde olduğu gibi bu seçimin de son derece güvenli ortamda gerçekleşeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Seçim sürecine ilişkin bilgilendirme yapan Vahidi, “14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süreci 5 gün sürecek. Sonra adayların yeterlilikleri incelenecek, seçim kampanyasına ise 14 gün ayrılacak” dedi.



İRAN, 28 HAZİRAN’DA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa’nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Daha sonra Muhbir’in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmişti. Toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: İHA