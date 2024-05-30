İran lideri Hamaney'den ABD'li öğrencilere mektup

İran lideri Ali Hamaney'in ABD'de Filistin'e destek eylemleri yapan öğrencilere yönelik mektup kalem aldığı bildirildi.

İran lideri Hamaney'den ABD'li öğrencilere mektup

İran lideri Ali Hamaney, Filistin’e destek veren ABD’deki üniversite öğrencilerinin eylemlerinden övgüyle söz etti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Filistin’e destek veren öğrencilere hitaben bir mektup kaleme aldı.

Hamaney, "Siz, tarihin doğru tarafında yer aldınız. İşgalci Siyonistleri aşikar şekilde destekleyen merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan köklü bir tarihe sahip bağımsız bir toprak olduğuna işaret eden Hamaney, ABD'nin İsrail'e siyasi, ekonomik ve silah desteğini ve ona nükleer silah yolunu da açtığını vurguladı.

ABD'de onlarca üniversitede İsrail aleyhinde protesto düzenlendiğini hatırlatana İran lideri, öğrencilerle ortak duyguları taşıdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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