'Küçük Picasso'nun tabloları 7 bin dolardan satılıyor

Almanya'da 2 yaşındaki küçük ressamın tabloları büyük ilgi görüyor.

'Küçük Picasso'nun tabloları 7 bin dolardan satılıyor

Almanya'da yaşayan 2 yaşındaki küçük ressam Laurent Schwarz'ın tabloları 7 bin dolara alıcı buluyor.

Ebeveynleri Lisa ve Philipp Schwarz, "küçük Picasso" olarak adlandırdıkları çocukları için bir stüdyo kurdular ve kısa zamanda eserlerin çoğunun satıldığını belirttiler.

Lisa Schwarz, küçük oğlunun eserleri ile ilgili “En sevdiği hayvanlar filler, dinozorlar ve atlar. Genelde çalışmalarında onları kullanıyor. Parlak ve renkli olması onun için çok önemli. Kahverengi ve diğer sıkıcı renkler onu ilgilendirmiyor. Karıştırdığı renkler konusunda çok net fikirleri var. Onun yeteneğine hayranım. Çalışmalarını paylaşmak için açtığım Instagram hesabı da kısa zamanda 30 bin takipçiyi aştı ve gördüğümüz ilgiden çok etkilendim" diye konuştu.

Schwarz, "Çalışmaları satmak gibi bir fikrimiz yoktu, sosyal medyadan gelen nazik yorumlar ve takdirler, onları internette satmaya başlamamıza neden oldu" diye ekledi.

Küçük çocuğun çalışmaları o zamandan beri nisan ayında düzenlenen Münih'in en büyük sanat fuarı ART MUC'da sergilendi ve dünyanın her yerinden gelen alıcılara satıldı.

Küçük Schwarz'ın sonraki durağının New York olması planlanıyor ve eserlerinden kazandığı paranın tamamı 18 yaşına gelene kadar erişemeyeceği bir banka hesabında tutuluyor.

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