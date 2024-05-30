Hindistan’da rekor sıcaklık: 52,9 derece! İlk can kaybı yaşandı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bu yıl rekor bir sıcaklık ölçüldü. Sıcaklığın 52,9 dereceye yükselmesinin ardından ilk can kaybı yaşandı. 40 yaşındaki işçinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğü açıklandı.

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Hindistan’da rekor sıcaklık: 52,9 derece! İlk can kaybı yaşandı

Hindistan’da yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Yeni Delhi’de sıcaklıkların çarşamba günü 52,9 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan basınında yer alan haberlerde, bu yıl sıcaklığa bağlı yaşanan ilk ölümün dün gerçekleştiği ve 40 yaşındaki bir işçinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Delhi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şantiyelerde su ve gölgelik alan sağlanması ve yerel saatle 15.00’e kadar ücretli izin vererek işçileri korumak için önlemler alınması talimatı verildiği bildirildi.

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Hindistan Meteoroloji Dairesi ise, Delhi’de bugün sıcaklığın 36 derece ölçüldüğünü, hissedilen sıcaklığın ise 37.8 derece olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

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