Sürekli telefonda görüşüyorlar: Donald Trump'ın 'Elon Musk' planı

T24'ün aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı geri alması durumunda teknoloji milyarderi Elon Musk'ı danışman olarak atamayı düşündüğü iddia edildi.

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre geçmişte gergin ilişkileri olan Trump ve Musk, mart ayından bu yana ayda birkaç telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Kaynaklar Trump'ın güçlü bağışçılar, Musk'ın da politika fikirlerini hayata geçirebileceği bir kanal aradığını ifade etti.

Habere göre Trump, mart ayında milyarder Nelson Peltz'in evinde bağlantı kurdu. Bu tarihten beri ikilinin aralarında göç de bulunan politika başlıkları konusunda fikir alışverişi yaptığı belirtildi. Musk, son aylarda düzensiz göçle ilgili sıkça X paylaşımları yapmaya başlamıştı. Musk, bu paylaşımlardan birinde, "Amerika dünyayı içine almaya devam ederse düşecek" dedi.

Geçmişte iki adaya da bağış yapmayacağını açıklayan Musk, iddiaya göre Trump'a zengin ve güçlü müttefiklerini mevcut Başkan Joe Biden'a oy vermemeleri için ikna etmeye çalışacağı toplantılar düzenleyeceğini söyledi.

2022 yılında bir mitingde Trump Musk'a yalancı demiş, Musk da Trump'ın "Şapkasını asıp günbatımına doğru açılması gerektiğini" söylemişti.