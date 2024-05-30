İsrail, Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: Çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki bir evi hedef alan hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: Çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınındaki el-Hatu ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu bölgeye giden Sivil Savunma ekipleri, çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

Saldırıda ayrıca çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir rakam paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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