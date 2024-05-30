İsrail ordusu Refah'ta ambulansı vurdu: 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan'daki Ebu es-Said kavşağında yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden ambulanslardan birini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda ambulanstaki sağlık görevlileri Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA