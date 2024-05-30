İsrail ordusu Refah'ta ambulansı vurdu: 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde bir ambulansı vurduğunu ve saldırıda 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan'daki Ebu es-Said kavşağında yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden ambulanslardan birini vurduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucunda ambulanstaki sağlık görevlileri Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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