Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kayıp sayısı yükseliyor

Kenya'nın Mai Mahiu kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kayıp sayısı yükseliyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Kenya'nın Mai Mahiu kentinde son yaşanan sellerde 52 kişinin kaybolduğu, sellerden etkilenenler için kurulan 200’e yakın kampın faaliyete devam ettiğini aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, 14 Mayıs’ta ülkede etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Afrika'da Kenya, Tanzanya, Somali, Burundi gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

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