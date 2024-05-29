Trump'ın 'sus payı' davasında jüri heyeti müzakerelere başladı: Destekçileri göz yaşlarına hakim olamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta süren 'sus payı' davasında jüri heyeti, Trump'ın suçlu olup olmadığına karar vermek için müzakerelere başladı. 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın yargılandığı 34 suçlamadan suçlu olup olmadığı karar vermek için toplandı.

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Trump'ın 'sus payı' davasında jüri heyeti müzakerelere başladı: Destekçileri göz yaşlarına hakim olamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta devam eden 'sus payı' davasında jüri heyeti, Trump'ın suçlu olup olmadığına karar vermek için toplandı.

Trump'ın 6 haftadır devam eden 'sus payı' davasında sona yaklaşıldı. Tarafların dün yaptığı kapanış konuşmalarından sonra 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın yargılandığı 34 suçlamadan suçlu olup olmadığı konusunda karar vermek için mahkeme binasında kendileri için ayrılan özel odaya çekildi.

Jüri üyelerinin, Trump hakkındaki suçlamaların her biri için oybirliği ile suçlu olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Herhangi bir suçlama maddesi üzerinde fikir birliğine varılamaması durumunda hakim, jüri üyelerinin çıkmaza girdiğine hükmederek davayı düşürebiliyor.

Jüri heyetinin karara varmasının kaç gün alacağı henüz bilinmiyor. Hukuki gözlemciler, davanın önemine binaen heyetin kararının önümüzdeki haftaya sarkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Duruşmaya katılan Trump, gazetecilere, 'Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi' diyerek, davanın siyasi gerekçelerle açıldığını savundu.

Öte yandan mahkeme binası önünde toplanan Trump destekçileri, mahkeme kararını beklerken göz yaşlarına hakim olamadı

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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