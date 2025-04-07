Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde, 2025'in ilk üç ayında toplamda yüzde 10.06'lık bir enflasyon yaşandığını belirterek, "Ocak ayında yapılan zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. Ancak, enflasyon artışı nedeniyle bu zamların yüzde 10.06’sı ilk üç ayda erimiş durumda." diye yazdı.