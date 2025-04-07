Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 oranında, memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın yüzde 12-13 oranında olacağını öngördüğünü ifade etti. Erdursun, bu hesaba göre, temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16.500 TL'ye çıkacağını söyledi.

Kaynak: Dünya

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Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim: 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde, 2025'in ilk üç ayında toplamda yüzde 10.06'lık bir enflasyon yaşandığını belirterek, "Ocak ayında yapılan zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. Ancak, enflasyon artışı nedeniyle bu zamların yüzde 10.06’sı ilk üç ayda erimiş durumda." diye yazdı.

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Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim: 2

Bu yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon oranlarına göre 6 aylık fark hesaplanarak, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı ile birlikte ilave enflasyon farkı verilecek.

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Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim: 3

"Altı aylık farkın ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 oranında olacağını öngörmekteyim. Memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın yüzde 12-13 oranında olacağını öngörmekteyim." diye yazan Erdursun, en düşük emekli aylığıyla ilgili tahminini paylaştı.

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Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim: 4

Erdursun, "Temmuz ayında en düşük emekli aylı­ğının 16.500TL civarında olacağını dü­şünüyorum." ifadelerini kullandı.

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