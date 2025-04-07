Alanya’nın Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Toplaması 1 Ay Sürüyor, Kilosu 150 TL’ye Kadar Çıkıyor

KÜÇÜK ÜRETİCİLER EMEĞİYLE SÜRECE DESTEK VERİYOR

Ailesine destek olmak amacıyla muşmula hasadına katılan Mehmet Yıldız ise çocukluğundan bu yana bu işi yaptığını belirtti. “Bu bölgede muşmula olarak bilinir. Hasada 2-3 hafta önce başladık ve toplamda bir ay sürecek. Bazı toplayıcılar hatalı ürünleri piyasaya sürerek kaliteyi düşürüyor ancak şu an için emeğimizin karşılığını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ VAR, İŞÇİLİK MALİYETLERİ ETKİLİ

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve aynı zamanda hal işletmecisi olan Hilmi Sevilgen, Alanya’nın özgün sarı renkli malta eriğinin hasadına başlandığını ve bu ürünün insan sağlığı açısından faydalı olduğunu vurguladı. Ancak üretimin her geçen yıl azaldığını belirten Sevilgen, “Üretimin düşmesindeki en büyük etken işçilik maliyetlerinin yüksek olması. Bu nedenle birçok üretici vazgeçiyor” dedi.