Alanya’nın Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Toplaması 1 Ay Sürüyor, Kilosu 150 TL’ye Kadar Çıkıyor
Antalya’nın Alanya ilçesinde coğrafi işaretli ürünlerden biri olan muşmula meyvesinin hasadı başladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde “yenidünya” adıyla bilinen, Alanya’da ise “muşmula” olarak tanınan malta eriği, zorlu koşullarda ağaçlardan toplanarak satışa hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Hasadı yapılan meyveler, önce üreticiler tarafından özenle paketleniyor. Ardından Alanya hal pazarına ulaştırılan ürünler, hem yurt içi pazarda hem de ihracat yoluyla uluslararası alanda alıcı buluyor. Alanya’da 5 dönümlük arazide üretim yapan Muzaffer Yıldız, “Hasada yaklaşık bir ay önce başladık ve şu anda devam ediyoruz. Ürünlerimizi hale kilogramı 100 ila 150 TL arasında gönderiyoruz” dedi.
KÜÇÜK ÜRETİCİLER EMEĞİYLE SÜRECE DESTEK VERİYOR
Ailesine destek olmak amacıyla muşmula hasadına katılan Mehmet Yıldız ise çocukluğundan bu yana bu işi yaptığını belirtti. “Bu bölgede muşmula olarak bilinir. Hasada 2-3 hafta önce başladık ve toplamda bir ay sürecek. Bazı toplayıcılar hatalı ürünleri piyasaya sürerek kaliteyi düşürüyor ancak şu an için emeğimizin karşılığını alıyoruz” ifadelerini kullandı.
ÜRETİMDE DÜŞÜŞ VAR, İŞÇİLİK MALİYETLERİ ETKİLİ
Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve aynı zamanda hal işletmecisi olan Hilmi Sevilgen, Alanya’nın özgün sarı renkli malta eriğinin hasadına başlandığını ve bu ürünün insan sağlığı açısından faydalı olduğunu vurguladı. Ancak üretimin her geçen yıl azaldığını belirten Sevilgen, “Üretimin düşmesindeki en büyük etken işçilik maliyetlerinin yüksek olması. Bu nedenle birçok üretici vazgeçiyor” dedi.
“ÜRETİCİLERİMİZ HASADA DEVAM ETMELİ” ÇAĞRISI
Mevcut üreticilere seslenen Sevilgen, üretimin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. “Malta eriği çeşitlilik açısından zengin bir meyve. Üreticilerimizin bu ürünü terk etmesini istemiyoruz. Az da olsalar kalan üreticilerimizin üretime ve hasada devam etmeleri gerekiyor” diyerek çağrıda bulundu.