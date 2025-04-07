Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Küresel piyasalarda yaşanan çalkantılı dönem, altın yatırımcıları için yeni fırsatlar doğuruyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu belirterek, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatları sundu. Altın fiyatlarının yıl sonunda tekrar yükselişe geçeceğini öngören Memiş, yatırımcılara stratejik bir yaklaşım önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda, özellikle ABD, Asya ve Türkiye borsalarında yaşanan sert satışlar yatırımcıları tedirgin ederken, İslam Memiş bu düşüşlerin aslında beklenen gelişmeler olduğunu belirtti. Memiş, Trump’ın belgelerinin sızması, ticaret savaşlarının kızışması ve jeopolitik gerginliklerin piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını ifade etti.
"BİLEREK VE İSTEYEREK UCUZLATTILAR"
İslam Memiş, Aralık ayında başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş sürecinin ardından, küresel piyasalarda yaşanan bu düzeltmeleri manipülatif olarak nitelendiriyor. Özellikle ABD, Asya ve Türkiye borsalarındaki sert düşüşlerin, fırsat kollayan yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı sunduğunu belirtti.
KADEMELİ ALIM VE SATIM STRATEJİSİ ÖNERİSİ
Memiş, yatırımcılara altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. "Hiçbir yatırım aracında dip ya da zirve noktasını tam olarak tahmin edemezsiniz," diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım ve satış yapmalarını önerdi. Yatırımcıların, örneğin 100.000 TL'lik bir yatırım planı varsa, bu parayı tamamı ile bir anda yatırıma koymaması gerektiğini vurguladı. Bunun yerine, %25'lik dilimler halinde pozisyon almanın daha sağlıklı bir strateji olduğunu belirtti.
GRAM ALTIN VE ONS ALTIN'DA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Son dönemde gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, dolar/TL kurunun sabit kalmasının gram altın yatırımcıları için olumlu olduğunu belirtti. Ancak, ons altın fiyatlarında beklenen düzeltme sürecinin başladığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta 3.167 dolar seviyelerine kadar çıkan ons altın, şu an 3.020 dolara gerilemiş durumda.
Bu düşüşün birkaç temel nedeninin olduğunu belirten Memiş, altın-gümüş rasyosunun 100’ün üzerine çıkması, ons altındaki köpük fiyatlamaların sona ermesi ve ticaret savaşları ile jeopolitik belirsizliklerin bu düşüşü tetiklediğini söyledi.
GRAM ALTINDA KISA VADELİ GERİ ÇEKİLMELER BEKLENİYOR
Memiş, gram altının kısa vadeli 3.750 – 3.700 TL seviyelerinde geri çekilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Ancak, bu düşüşlerin panik yapılacak bir durum oluşturmadığını vurgulayan Memiş, yıl sonu için 4.000 – 4.500 TL bandının hala geçerli olduğunu ve altının 2025'te yükselme eğiliminde olacağını ifade etti.
"HIZLI AL-SAT İLE ZENGİN OLMAK HAYALDİR"
Memiş, altın alım satımında hızlı hareket etmenin zenginleşmek için gerçekçi bir yol olmadığını belirtti. Piyasaların belirsizliği ve öngörülemezliği nedeniyle, yatırımcıların aceleci hareket etmeyerek sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
ALTIN ALAMAYANLAR İÇİN PANİK YOK
Altın almak isteyen ancak henüz yatırım yapmayanlar için ise panik yapmaya gerek olmadığını belirten Memiş, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında yeniden uygun seviyelerin görülebileceğini söyledi. Yatırımcılara, altın alırken sabırlı ve stratejik olmalarını tavsiye etti.