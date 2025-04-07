Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak

KADEMELİ ALIM VE SATIM STRATEJİSİ ÖNERİSİ

Memiş, yatırımcılara altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. "Hiçbir yatırım aracında dip ya da zirve noktasını tam olarak tahmin edemezsiniz," diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım ve satış yapmalarını önerdi. Yatırımcıların, örneğin 100.000 TL'lik bir yatırım planı varsa, bu parayı tamamı ile bir anda yatırıma koymaması gerektiğini vurguladı. Bunun yerine, %25'lik dilimler halinde pozisyon almanın daha sağlıklı bir strateji olduğunu belirtti.