Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş...

Koyuncu'nun 2005 yılında vefat etmeden önce grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı’nı Volkan Konak’a emanet ettiğini söyleyen Erginel, Koyuncu'nun Konak’a şu sözleri söylediğini belirtti:

“Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al.”