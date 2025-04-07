Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş...
Karadeniz müziğinin iki efsane ismi Kazım Koyuncu ve Volkan Konak arasındaki özel bir diyalog yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Konak'ın vefatından hemen önce sahnede sarıldığı Selim Bölükbaşı'yı, Kazım Koyuncu'nun ölmeden önce kendisine emanet ettiği öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Kazım Koyuncu, vefatından hemen önce Volkan Konak’la bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet, yıllar sonra Konak’ın vefatından sonra ortaya çıktı.
Radyocu Altekin Erginel, Kazım Koyuncu’nun son isteğini yaptığı bir programda duyurdu.
Koyuncu'nun 2005 yılında vefat etmeden önce grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı’nı Volkan Konak’a emanet ettiğini söyleyen Erginel, Koyuncu'nun Konak’a şu sözleri söylediğini belirtti:
“Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al.”
Kazım Koyuncu'nun vefatının ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Konak ile sahne aldı. Ancak Volkan Konak’ın vefatından sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın bir dostunu kaybetmenin acısını derinden yaşadı.
Öte yandan Bölükbaşı, Konak'ın Kıbrıs'ta sahnede son sarıldığı isim olmuştu.