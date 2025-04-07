Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor

Yatırımcılar, çeyrek altın, gram altın, tam altın ya da ajda bilezik gibi klasik altın yatırımlarının ötesine geçerek yeni ve kazançlı bir alternatife yöneldi. Hem takı olarak kullanılabilen hem de yatırım değeri taşıyan zincir kolyeler son dönemde yüksek talep görmeye başladı. Yatırımcılar çeyrek, gram ya da ajda bilezik gibi geleneksel altın türlerinin yerine artık zincir kolyeleri tercih ediyor.