Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor
Yatırımcıların kuyumculardan gizli gizli aldığı altın ortaya çıktı. Ne çeyrek altın, ne gram altın, ne tam altın ne de ajda bilezik... Yatırımcıların sessizce yöneldiği altın zincir kolyeler, hem şık hem de karlı bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar, çeyrek altın, gram altın, tam altın ya da ajda bilezik gibi klasik altın yatırımlarının ötesine geçerek yeni ve kazançlı bir alternatife yöneldi. Hem takı olarak kullanılabilen hem de yatırım değeri taşıyan zincir kolyeler son dönemde yüksek talep görmeye başladı. Yatırımcılar çeyrek, gram ya da ajda bilezik gibi geleneksel altın türlerinin yerine artık zincir kolyeleri tercih ediyor.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ
Altın zincir kolyeler, özellikle 22 ayar ve 24 ayar saflıkta üretildikleri için estetik olduğu kadar değerli bir yatırım aracı haline geldi. Saf altından üretildikleri için zamanla değer kaybetmiyorlar. Üstelik işçilik maliyetlerinin düşük olması, bu ürünleri yatırım açısından daha cazip kılıyor.
BOZDURURKEN DEĞER KAYBETMİYOR
Zincir kolyelerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden biri de bozdurulduklarında zarar ettirmemeleri. Güncel altın fiyatları doğrultusunda kolaylıkla nakde çevrilebilen bu kolyeler, düşük işçilik bedeli sayesinde değerine en yakın fiyattan alıcı bulabiliyor.
KUYUMCULARDAN GİZLİ GİZLİ ALIYORLAR
Son dönemde birçok yatırımcının kuyumculardan gizli gizli aldığı altın zincir kolyeler, hem modaya uygunluğu hem de değerini koruyan yapısıyla yatırım dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Sadece bir takı değil, aynı zamanda güvenilir bir yatırım olarak da ön plana çıkıyor.