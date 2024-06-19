Gülse Birsel'in arabesk rapçilere yönelik eleştirisine Gazapizm'den sert tepki

Gülse Birsel'in arabesk rapçilere yönelik eleştirileri sosyal medyada yankı bulmaya devam ediyor. Rapçi Gazapizm, Birsel'e X hesabından yaptığı paylaşımla sert bir şekilde tepki gösterdi.

Birsel, katıldığı bir programda arabesk rap yapan bazı şarkıcıları eleştirmiş ve şarkı sözlerinde geçen abartılı sağlık problemleri ve olumsuzluklara dikkat çekmişti.

'ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR FAKAT BU KADAR YAKINMALIMIYIZ HAYATTA?'

Arabesk rapçilerin "sürekli yakınma" halini ve şikayetçi tavrını eleştiren Birsel, "Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir... Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem." dedi.

Sözlerine, "Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova değil. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var..." şeklinde devam eden Birsel'e ilk tepki ünlü rapçi Gazapizm'den eldi.

'BU SIĞLIKTA BAKTIĞINA EMİNDİK'

Gazapizm, Birsel'in bu eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi.

Paylaşımında Birsel'in "sığ bakış açısına" ve "burjuva zihniyetine" dikkat çeken Gazapizm, "Kalır burjuva, düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun" dedi.