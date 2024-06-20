Düğün tarihi bekleniyordu... Sosyetik çift nişan attı

Sosyetenin ünlü çifti Kerem Kayalar ile Dilhan Karadeniz'in 6 yıllık aşkı sona erdi.

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Düğün tarihi bekleniyordu... Sosyetik çift nişan attı

Siren Ertan'ın 2018'de evlendiği Ersin Kayalar'ın 25 yaşındaki oğlu Kerem Kayalar, beş yıldır flört ettiği, İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 22 yaşındaki kızı Dilhan Karadeniz'e geçen yıl ağustosta evlilik teklif etmişti. Genç aşıklar ekim ayında, Karadeniz çiftinin Beykoz'daki evlerinin bahçesinde nişanlanmıştı.

Ailelerinin de çok iyi anlaştığı çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Kerem ile Dilhan çifti nişan yüzüklerini attı.

FOTOĞRAFLAR GİTTİ, TAKİP KALDI

Dilhan Karadeniz, sosyal medya hesabından Kerem Kayalar ile olan bütün fotoğrafları silse de takibi bırakmadı.

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Kerem Kayalar Dilhan Karadeniz
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