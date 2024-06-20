Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu oyuncusuyla yollarını ayırdı

Anadolu Efes’te Will Clyburn ile yollar ayrıldı. Geçmişte EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Clyburn, şu anda serbest oyuncu konumunda.

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Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu oyuncusuyla yollarını ayırdı

Türk Hava Yolları EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes’te 2 sezondur forma giyen ABD’li forvet Clyburn, takımdan ayrıldı.

Bu sezon beklenilen performansının altında kalan ve özellikle Türkiye Ligi’ndeki final serisinde ilk 2 maçta Fenerbahçe’ye karşı eksi verimlilikte performans sergileyen Clyburn, serideki kalan 2 maçta kadroya alınmamıştı.

Clyburn, bu sezon EuroLeague’de 13.3 sayı, 4.6 ribaund, 2.0 ribaund ve 14.7 verimlilik puanı ile oyandı.

ABD’li forvet Efes ile bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Geçmişte CSKA Moskova forması altında 2019 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Will Clyburn, Final Four MVP’si de olmuştu. Clyburn şu anda free agent(kontratı elinde) bir oyuncu konumunda.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anadolu Efes EuroLeague
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