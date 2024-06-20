Antik Tiyatro'da konser veren Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek istedi: Görevliler uyardı

Her yaptığıyla sık sık adından söz ettiren usta sanatçı Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Konser sırasında mezarın üzerine çıkmak isteyen sanatçı, güvenlikler tarafından uyarıldı. Görevlilerin mezar olduğunu söylemesi üzerine Tilbe korkarak oradan uzaklaştı.

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Antik Tiyatro'da konser veren Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek istedi: Görevliler uyardı

Şarkıcı Yıldız Tilbe dün Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Tüm biletlerin tükendiği konserde Yıldız Tilbe, hayranlarının isteği üzerine 4 Temmuz’da bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak. Yıldız Tilbe dinleyicisinin bayramını da kutladı.

UYARILDI

Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarıldı. Görevliler onun bir mezar olduğunu söyleyince de korkarak oradan uzaklaştı.

Antik Tiyatro'da konser veren Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek istedi: Görevliler uyardı - Resim : 1

"KALDIRSINLAR ORADAN"

Güvenlikler tarafından uyarılan usta sanatçı, o taşların mezar olduğunu öğrendikten sonra, “Kaldırsınlar oradan burada mezar mı olur?” dedi. Bu duruma kendi tarzıyla tepki veren Tilbe'nin o anları gündem oldu.

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