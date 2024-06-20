Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu

Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın KOAH ile mücadele ettiği açıklandı.

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Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu

Yeşilçam’ın ünlü oyuncuların Ahu Tuğba, geçen gün rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Ahu Tuğba’nın hastalığına ilişkin açıklamayı yakın dostu Onur Akay yaptı.

Akay, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

“Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı “KOAH” olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika’da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin…”

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