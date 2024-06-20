Mardin'de üstsüz halde yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı: "Beni siz delirttiniz!"

Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının, yürüdüğü sırada "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı ifade edildi.

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikte bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını hastaneye götürdü.