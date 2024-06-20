Bursa’da araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Bursa-Yalova kara yolu üzerindeki refüje araçtan sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı.

Bursa’da araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi mevkisinde saat 13.30 sıralarında kara yolu üzerindeki refüjde yangın çıktı.

Bursa’da araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı - Resim : 1

D570 kara yolunda refüjde çalı ve otların yandığını gören sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Bursa’da araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı - Resim : 2

Ekipler yangının muhtemelen bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığını belirtip, vatandaşların sıcak yaz aylarında bu konularda duyarlı olmalarını isteyerek, yol kenarlarına cam ve plastik şişe ile sigara atılmaması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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