Hayvana şiddete ödül gibi ceza! Ata sopa ile vurarak işkence etti; '4 bin lira' ceza kesildi

Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yaparken sopa ile ata işkence ettiği gerekçesiyle 1 şahsa 4 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

Hayvana şiddete ödül gibi ceza! Ata sopa ile vurarak işkence etti; '4 bin lira' ceza kesildi

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında, bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken, olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi.

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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