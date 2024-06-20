Eski MHP'li başkanı yılan ısırdı

Aydın'da MHP eski ilçe başkanı Murat Uysal'ı engerek yılanı ısırdı.

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Eski MHP'li başkanı yılan ısırdı

Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan MHP eski ilçe başkanı Murat Uysal, bahçede fark etmeden oldukça zehirli olan engerek yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılan Uysal'ı parmağından ısırdı.

Yılan zehrinin etkisi ile aniden fenalaşan Uysal, ilçede bulunan hastaneye gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Murat Uysal, durumu ciddi olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Uysal'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"BİRAZ SARSTI"

Sosyal medya hesabından kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yapan Uysal, “Birazcık sarstı ama ben sağlam kaldım” diyerek sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA

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