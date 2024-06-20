Evinin balkonunda otururken vurulmuştu... Saldırgan, boşanma aşamasında olduğu eşi çıktı!

Konya'da bir kadını evinin balkonunda sırtından vurarak yaralayan şüpheli, kadının boşanma aşamasındaki eşi çıktı.

Evinin balkonunda otururken vurulmuştu... Saldırgan, boşanma aşamasında olduğu eşi çıktı!

Olay, Salı günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ö., zemin katta bulunan evinin balkonuna çıktığı sırada kimliği belirsiz biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan Fatma Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, Fatma Ö.'nün boşanma aşamasındaki eşi B.C.Ö. gözaltına alındı. Silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği ortaya çıkan B.C.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı!Evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Kadına Şiddet Saldırı
Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu
AKP'li başkanlar birbirine girdi: Karakolluk oldular! AKP'li başkanlar birbirine girdi: Karakolluk oldular!
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
Hakkari'de korkunç olay: Silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu Silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!
7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında: Otomobilde yüzde 20 indirim! 7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında