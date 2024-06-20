Araba üstünde öğrencilerle şarkı söylemişti: Hande Yener, bazı yorumlara dava açacak!
Arabanın üzerine çıkarak öğrencilerle şarkı söyleyen Hande Yener, gelen hakaret içeren yorumlara dava açacağını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener’in ODTÜ’deki bahar şenliklerinde aldığı sahne sonrasında arabanın üstüne çıkıp öğrencilerle ‘Sopa’ şarkısını söylediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı, arabanın üstünde şarkı söylediği anlara gelen bazı yorumlara dava açacağını duyurdu.
Yener’in sosyal medyada yayınlanan videoları yurttaşların bazılarından takdir toplarken, bazıları ise hakarete varan ifadeler kullandı.
Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “bazı hadsiz yorumlara davalar açılıyor” ifadelerini kullandı.
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