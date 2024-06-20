Hakkari'de korkunç olay: Silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Hakkari'de korkunç olay: Silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş hakle 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı. Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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