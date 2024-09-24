Derya Uluğ Konserinde Zabıtadan Dans Şov! Sahneye Çıkıp Ortalığı Yıktı!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önünde dans ettiğini görünce onu sahneye davet etti. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü.

Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti. Uluğ, Kenan Doğulu'nun '"Çakkıdı" parçasını söylerken Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması izleyicilerin beğenisini topladı.

Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, konserdekilere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA