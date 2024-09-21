'Pizzacı' Katy Perry Gündem Oldu! Hayranlarına Elleriyle Dağıttı

Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Katy Perry, daha önce sosyal medyada viral olan hareketini tekrarladı. Perry, Brezilya'da konser öncesinde hayranlarına eliyle pizza dilimleri dağıttı.

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Uzun yıllar sonra yeni albümü "143" ile dinleyicilerinin karşısına çıkan ABD'li şarkıcı Katy Perry, bir süredir konserlerinde ve katıldığı etkinliklerde hayranlarına pizza dağıtmasıyla gündeme geliyor. İki yıl önce bir gece kulübünde DJ kabininden pizza dilimleri fırlatması sosyal medyada viral olan ünlü şarkıcı, bu "jestine" devam ediyor.

'ANNEMİZ BİZİ BESLİYOR'

Son olarak Brezilya’daki "Rock in Rio" etkinliği sırasında Perry, kaldığı otelin önünde bekleyen hayranlarına pizza dağıtmasıyla çok konuşuldu.

Hayranlarının arasında sosyal medyada "Annemiz bizi besliyor" sözleriyle mizah konusu olan olay için Katy Perry de aynı mizahi karşılıkla "Onları doyurduğunu" söyledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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