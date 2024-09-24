Türkiye'yi Terk Edip ABD’ye Yerleşmişti! Tolga Karel Beşinci Kez Baba Oldu

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekranı başına kitleyen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile akıllarda kalan oyuncu Tolga Karel, mesleği bırakıp Amerika'ya taşınmıştı. TIR şoförlüğü yapan Karel 5. çocuğunu kucağına aldı. Sarah Scott ile evlenen Karel sevincini sosyal medyada paylaştı.

İLK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞMÜYOR

İlk olarak 2011-2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşayan Tolga Karel'in bu evlilikten Cihangir adından bir oğlu olmuştu. Ancak Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

BEŞİNCİ KEZ BABA OLDU

Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Son 9 yılda 4 kez baba olan Karel, toplamda 5'inci kez baba oldu. Tolga Karel, sevincini sosyal medyada, "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin canım. Çok güzel bir kız" sözleriyle paylaştı. Eski oyuncunun babalık sevincine sosyal medyadan tebrik yorumları yağdı. Sarah Scott ile evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında 3 çocuğu olan Karel'in yeni doğan kızının adı ise bilinmiyor.