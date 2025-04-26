Milleyha Kuş Cenneti'nde İnsanlık Utancı: Kuşlar Canlı Canlı Ölüme Terk Edildi

Milleyha Kuş Cenneti'nde korkunç manzaralar ortaya çıktı. Dallara yapıştırılan kuşlar, güneş altında ölüme bırakıldı. Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu sosyal medya hesabından dehşete düşüren olaya ilişkin fotoğrafları paylaştı.

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Milleyha Kuş Cenneti'nde İnsanlık Utancı: Kuşlar Canlı Canlı Ölüme Terk Edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti, adeta bir insanlık suçuna sahne oldu. Belediye ve milli park ekiplerinin bölgede yaptığı denetimlerde, ağaç dallarına yapıştırıcılarla sabitlenmiş ve kavurucu güneş altında ölüme terk edilmiş kuşlar bulundu.

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, yaşanan trajediyi sosyal medya hesabından duyurarak "İnsanlığımı zor koruduğum günlerden biri..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Paylaştığı görüntülerde, saz kamışçını olarak bilinen bir kuşun ayakları, kanatları ve kuyruğunun tamamen dala yapıştığı görülüyor.

Milleyha Kuş Cenneti'nde İnsanlık Utancı: Kuşlar Canlı Canlı Ölüme Terk Edildi - Resim : 1

Durumun vahametini artıran bir diğer gelişme ise bölgede kuşları yuvalarında hedef alan kaçak avcıların yakalanması oldu. Yoğurtcuoğlu, ağaçların altına gizlenmiş yuvaları bile hedef alan bu kişilere karşı sert ifadeler kullandı: "Yanlış duymadınız... Ağaçların altına saklanıp yuvaları olan kuşları vuran insanımsılar..."

Bölgedeki uzmanlar, doğaya verilen bu ölçüsüz zararların büyük ekolojik felaketlerin habercisi olduğunu vurguluyor.

"Düzelmezsek yine yıkılacağız..." sözleriyle çağrıda bulunan Yoğurtcuoğlu, Milleyha'nın bu karanlık gününde bile parlayan güneşin acı bir tezat oluşturduğunu belirtti.

Doğa savunucuları ise yetkilileri bir an önce harekete geçmeye ve benzer olayların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hatay Hayvan Avcılık Samandağ
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