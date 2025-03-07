Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Büyük Cezaevi Sırrını Ağzından Kaçırdı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan, cezaevinden bir yıl dolmadan tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Doğu, son haftalarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan kız kardeşi Dilan Polat’a destek çıktı. İşte Sıla Doğu’nun çok konuşulan açıklamaları…

GÖRÜR GÖRMEZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Geçen hafta paylaştığı video nedeniyle ifade veren fenomen Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, Instagram’da takipçilerinin sorularını cevapladı. Cezaevinde kaldığı döneme ilişkin duygularını anlata Sıla Doğu, uzun uzun içini dökerken kendisine yöneltilen ‘Dilan telefonu yine eline alır, kimseyi kandırmayın boş yere de duyar kasmayın’ sözüne ateş püskürdü.

'SİZİN DERDİNİZ DİLAN'IN SUSMASI'

Sinirlenen Sıla Doğu şu sözlerle kardeşi Dilan’a destek verdi: Tabi ki alacak, Dilan işine gücüne bakacak eskisinden daha güçlü dönecek. Sizin derdiniz Dilan’ın geri dönmesi değil onun susmasını istemeniz. Kusura bakmayın biz kimseyi rahatlatmak için yok olmadık olmayacağız da.

'CEAZEVİNDE BİLE KONUŞULDUK'

Cezaevindeyken bile konuşulduk TT olduk neden? Çünkü bazı insanların hayatlarında bizden başka konuşacak hiç bir şeyleri yok. Tam döndüğümüzde ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Kalbiniz bu kadar kararmışsa bizimle değil kendinizle yüzleşin.

Kaynak: Haber Merkezi