Başkent'te Bıçaklı Akran Zorbalığı

Ankara'da erkek çocuklarından oluşan bir grup akranlarına bıçakla tehdit edip sert şekilde darp etti. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen çocuklardan 5'i yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Başkent'te Bıçaklı Akran Zorbalığı

Ankara’da çoğunluğunu 18 yaşından küçük erkek çocukların oluşturduğu bir grubun, husumet yaşadıkları yaşıtlarını tuzağa düşürerek öldüresiye darp ettikleri iddia edildi. Gerçekleştirdikleri saldırıları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan çocukların söz konusu görüntülerde bıçak kullandıkları da görüldü.

5 ÇOCUK HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Keçiören’de yaşları 18’in altında olan bir grup erkek çocuğunun, problem yaşadıkları yaşıtlarını konuşma bahanesiyle tuzağa düşürerek darp ettikleri ileri sürüldü. Tekme, tokat ve yumruklarla dövdükleri akranlarına bıçak da çeken çocukların, kayda aldıkları saldırılarını da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Birçok çocuğu mağdur ettikleri öğrenen gruba yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekiplerince 5 çocuğun yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ekiplerin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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