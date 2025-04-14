Akran Zorbalığı Her Yerde! Tehdit Etti, Yumrukladı, Yerde Sürükledi

Akran zorbalığı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'da D.D. isimli çocuk, yatışı R.Ş. tarafından darp edildi. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

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Akran Zorbalığı Her Yerde! Tehdit Etti, Yumrukladı, Yerde Sürükledi

Türkiye’de akran zorbalığı vakaları giderek artış gösterirken, bu vakalara bir yenisi de Muğla’nın Yatağan ilçesinde eklendi. 13 yaşındaki R.Ş.’nin okulun arka bahçesinde aynı yaştaki D.D.’yi darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

11 Nisan’da 23 Nisan Ortaokulu’nun arka bahçesinde meydana gelen olayda, öğrencilerden R.Ş., D.D.'yi darbetti. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Akran Zorbalığı Her Yerde! Tehdit Etti, Yumrukladı, Yerde Sürükledi - Resim : 1

Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darp ettiğini söylediği bildirildi.

Kaynak: DHA

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