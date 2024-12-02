Anne Babalar Bu Belirtilere Dikkat! Uzmanı Açıkladı, Akran Zorbalığı Nasıl Ortaya Çıkar?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen akran zorbalığı seminerinde psikologlar önemli noktalara değindi.

Akran zorbalığını anlamak için doğru yaklaşım yöntemlerini öğrenmek gerektiğini vurgulayan Psikolog Sümeyye Saraçoğlu, "Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri, sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir" dedi.

“ANİ DUYGU DEĞİŞİMLERİ YAYGIN BELİRTİDİR”

"Çocuğumuzun arkadaşları arasında zorbalık yaşayıp yaşamadığını nasıl anlarız?" sorusunu cevaplayan psikolog Saraçoğlu, "Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri, sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir" diye konuştu.

“HATASI OLMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE EDİN”

Çocukların duygularını rahat ifade edebilmesi için bir alan oluşturulması gerektiğini ifade eden Saraçoğlu, “Onu yargılamadan dinleyin ve hislerini anladığınızı gösterin. Onun yanında olduğunuzu ve ona yardım etmek istediğinizi hissettirin. Zorbalığa uğramasının çocuğunuzun hatası olmadığını açık bir şekilde ifade edin. Eğer zorbalık yaşadığını düşünüyorsanız bir uzmandan destek alın. Unutmayın, fark etmek ve harekete geçmek, zorbalığı önlemenin ilk ve önemli adımıdır” dedi.