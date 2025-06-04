Çocukların Patlayıcıyla Tehlikeli Oyunu

İş yerine torpil atan çocuklar güvenlik kameralarına yakalandı. Çocukla kibritle tutuşturdukları torpili iş yerine attıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

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Elazığ'da 2 çocuk, bir iş yerine torpil atarak kaçtı. Çocukların tehlikeli oyunu, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir elektronikçinin önüne gelen 2 çocuk, iş yerine torpil atmak için kısa bir süre plan yaptı. Ardından çocuklardan biri kibriti yakarken diğeri ise yanan torpili iş yerine attı. Daha sonra 2 çocuk da koşarak kaçmaya başladı. Çocukların tehlikeli oyunu güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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