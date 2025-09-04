Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan bir vatandaş, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti
Olay, dün akşam saatlerinde Ardanuç’a bağlı Boyalı ve Kızılcık köyleri sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Mahir Karaca, hayvanlarını otlatmak için dışarı çıktığı sırada yıldırım isabet etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin Karaca’nın yerde hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karaca’nın yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

