Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu! 215 Binden Fazla Hap Ele Geçirildi

Kilis'te yürütülen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu! 215 Binden Fazla Hap Ele Geçirildi
Kilis'te bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi, otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bir otomobili durduran ekipler, 215 bin 312 sentetik hap ele geçirdi ve araç sürücüsü A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

