Manifest Konserinde Kavga Çıktı, Ortalık Karıştı! Genç Kadına Tokat Anı Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konserinde eğlence yerini kavgaya bıraktı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Kavga sırasında bir erkeğin genç bir kadına tokat atması, konser alanında büyük tepkiye neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KONSERDE ORTALIK KARIŞTI

Etimesgut’ta dün gerçekleştirilen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.

KADINA ŞİDDET ANI KAMERADA

Kavga sırasında bir erkek, genç bir kadına tokat attı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadına şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyenler duruma tepki gösterdi.

MANİFEST’İN KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Akış, “Bu şahsın bulunmasıyla ilgili konuyu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.