Manifest Konserinde Kavga Çıktı, Ortalık Karıştı! Genç Kadına Tokat Anı Sosyal Medyayı Salladı
Ankara’daki Manifest konserinde iki grup arasında çıkan kavga büyüyerek şiddete dönüştü. Bir izleyicinin genç kadına tokat attığı anlar kameraya yansıdı, sosyal medyada tepki yağdı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konserinde eğlence yerini kavgaya bıraktı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Kavga sırasında bir erkeğin genç bir kadına tokat atması, konser alanında büyük tepkiye neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
KONSERDE ORTALIK KARIŞTI
Etimesgut’ta dün gerçekleştirilen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.
KADINA ŞİDDET ANI KAMERADA
Kavga sırasında bir erkek, genç bir kadına tokat attı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadına şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyenler duruma tepki gösterdi.
MANİFEST’İN KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Akış, “Bu şahsın bulunmasıyla ilgili konuyu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.